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Gündem
MUĞLA (AA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Datça'da evinin çatısından ağaç dalı budayan kişi zemine düşerek öldü

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Datça'da evinin çatısından ağaç dalı budayan kişi zemine düşerek öldü
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Muğla'nın Datça ilçesinde ağaç dalı budamak için çıktığı evinin çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Emekli öğretim görevlisi Yusuf Zafer Kanıpek (65), İskele Mahallesi Özbel Mevkisi'nde ağaç dalı budamak için evinin çatısına çıktı.
Kanıpek, ağaç budarken dengesini kaybederek yere düştü.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Kanıpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kanıpek'in cenazesi, otopsi için Datça Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

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