Datça'da elektrik ve su kesintisi tepkisi! Elektrik dağıtım şirketinden açıklama

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Pandemi sonrası yaşanan yoğunluk nedeniyle nüfusu 50 bine ulaşan Datça’da aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tüketimin artış yaşanmaya başladı. Klima kullanımından kaynaklı bazı elektrik trafoları patladı ve dün saat 20.00 sıralarında elektrikler kesildi.

Karanlığa gömülen ilçede yaklaşık 2 saat sonra da sular kesildi. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden vatandaşların telefonlarına gönderilen mesajda, "Datça genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle depolara su iletimi sağlanamadığından bölgede su kesintisi yaşanabilir. Su iletimine başladıktan sonra hattın dolum süresi ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak bölgeye suların ulaşması zaman alabilir" denildi.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise, “Bölgemizde mevsim normallerinin ve uzun yıllar ortalamalarının üzerinde yüksek hava sıcaklığı yaşanmaktadır. Bu dönemde özellikle eş zamanlı klima kullanımına bağlı olarak elektrik tüketiminde çok hızlı artışlar oluşmaktadır. Bu tur olağan dışı ve dönemsel yüklenmelerin elektrik sisteminde hat ve trafolarda zorlanmalar oluşturmaması bakımından ilave tedbirler alınmıştır.

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Bu çerçevede, hatlarda iyileştirme ve güçlendirmeler yapılmış, takviye ekip ve ekipman konusunda hazırlıklar yapılmış, yeterli sayıda mobil trafo ve mobil jeneratörler hazır duruma getirilmiştir. Enerji sürekliliğinin sağlanabilmesi özellikle yüksek enerji tüketen cihazların verimli bir şekilde çalıştırılmasına özen gösterilmesini rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

TURİZMCİLER ZOR DURUMDA KALDI

Turizmci Ceren Yeniay, dün akşamdan beri büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtip, "Elektrik kesintisi nedeniyle hidrofor çalışmayınca depodan evlere su pompalanamadı. Sabah da elektrik ve suyun olmadığını gören misafirlerim haklı olarak evleri boşalttı.

Paralarını iade etmek zorunda kaldım. Bu zararımı kim karşılayacak. Zaten şurada 2- 3 ay iş yapacağız, binbir emekle müşteri buluyor ve memnun etmeye çalışıyoruz. Şu düştüğümüz duruma bakın" dedi.

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elektrik ve su kesintisi nedeniyle ilçedeki zincir marketlerde ve damacana bayilerinde su kalmadı. Talepleri karşılayamayan damacana bayileri telefonları açmaz oldu. Saat 12.25 itibariyle Datça'da elektrik geldi. Suların ise akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor.(DHA)