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Gündem
Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2021 - 14:54 | Son Güncelleme:

Datça'da balıkçı barınakları temizlendi

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Datça'da balıkçı barınakları temizlendi

Muğla'daki balıkçı barınaklarında Datça Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından dip temizliği yapıldı.

Datça ilçe merkezi başta olmak üzere Cumalı, Karaköy ve Mesudiye'deki 4 balıkçı barınağında, su ürünleri kooperatiflerinin desteğiyle eş zamanlı temizlik çalışması yapıldı. 20 dalgıç ile Datça Belediyesi temizlik görevlilerinin katıldığı  çalışmada, 4 balıkçı barınağı köşe bucak temizlendi.

Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Şatır, Muğla'daki tüm balıkçı barınaklarında aynı anda dip temizliği yapıldığını belirterek, "Sayın Genel Müdürümüz Mustafa Altuğ Atalay'ın çağrısı ile ilçemizdeki dört balıkçı barınağında iki saat dip temizliği yapıldı. Daha temiz denizler, sağlıklı balıkçılık için gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, otomobil lastikleri, pet şişeler, eski balıkçı ağları olmak üzere çok miktarda çöp deniz dibinden toplandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Toplanan çöpler, katı atık depolama tesislerine gönderilmek üzere belediye temizlik görevlilerine teslim edildi" dedi.

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