DatÃ§a aÃ§Ä±klarÄ±nda Ã¶lÃ¼ yunus bulundu

DatÃ§a AmatÃ¶r Denizciler ve Gemi AdamlarÄ± YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± HacÄ± DaÄŸ, 'Monamour Ela 2' isimli tur teknesi ile saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda DatÃ§a YarÄ±madasÄ±'nÄ±n Akdeniz'e kÄ±yÄ± koylarÄ±na gezi dÃ¼zenledi. Tur kapsamÄ±nda, Ä°nceburun Koyu'na gelindiÄŸinde,Â Ã¶lÃ¼ yunus olduÄŸu fark edildi. BaÅŸkan DaÄŸ, 1,5 metre uzunluÄŸunda veÂ yaklaÅŸÄ±k 50 kiloÂ aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki yunusu tatilcilerin de yardÄ±mÄ±ylaÂ teknenin platformuna aldÄ±.







Ã–lÃ¼ yunusu incelediklerini belirten HacÄ± DaÄŸ, "BalÄ±ÄŸÄ±n uzun sÃ¼re Ã¶nce Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tahmin ediyorum. Ãœzerinde herhangi bir darp ya da yara izi gÃ¶rmedik. Ã‡Ã¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ olduÄŸu ve Ã§ok koktuÄŸu iÃ§in aksam dÃ¶nÃ¼ÅŸ saatine kadar yanÄ±mÄ±za alamadÄ±k. Hijyenik olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek tekrar denize bÄ±raktÄ±k" dedi.

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