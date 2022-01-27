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Darphaneye işçi alımı yapılacak! İşte Darphane personel alımının detayları

#Darphane#İşçi Alımı#Personel Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne 3 meslek için 52 kamu işçisi alımı gerçekleştirilecek. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işçiler kurumun İstanbul'daki iş yerlerinde görev yapacak. İşte, Darphane personel alımının detayları...

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Yayımlanan ilana göre, 9 temizlik görevlisi, 3 eski hükümlü temizlik görevlisi, 3 engelli temizlik görevlisi, 15 koruma ve güvenlik görevlisi, 22 baskı (plastik) işçisi alınacak. Öte yandan başvurular ise 28 Ocak’ta sona eriyor.

PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 28.01.2022 tarihine kadar yapılabilecek.

Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup belge teslimi ve kontrolü neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecek.

Noter tarafından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecek. Noter kura çekimi 23.02.2022 günü saat 14.00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecek. COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak.

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Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacak. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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