Darp edilen hâkim tazminat da istedi

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hâkimi H.H.S., 27 Kasım 2020 günü o dönem Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı’ydı. İddiaya göre, Şişli’de oturan H.H.S.’nin evinin önünde bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından araçların ve olay yerinin fotoğrafları çekildi. Hâkim H.H.S., yolu kapatan ve trafik düzenini bozan aracın daha uygun bir yere çekilebileceği uyarısı yaptı. İddiaya göre, kazaya karışan sürücü olmamasına rağmen olay yerinde bulunan emlakçı Özkan Yıldırım, hâkim H.H.S.’ye hakaretlerde bulundu. Ardından plakasının alındığını gören Yıldırım, kafa ve yumruk darbeleriyle 29 yıllık yargı mensubu hâkim H.H.S.’yi yere düşürdü. Özkan Yıldırım, ‘kasten yaralama’ suçunu işlemesi nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

‘AĞIR TRAVMA YAŞADI’

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Özkan Yıldırım’ın uyuşturucu kullanmak suretiyle sabıkalı olduğunu dilekçesinde anlatan hâkim H.H.S.’nin avukatı, “Müvekkilim İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı dönemde Özkan Yıldırım hakkında, ikamet ettiği aile apartmanında kiracı olan mağdur kadın hemşireye yönelik ‘kasten yaralama, tehdit ve hakaret’ suçlarından iddianame hazırlamıştır. Özkan Yıldırım, olayın meydana geldiği sokakta emlakçılık yapmakta, müvekkil de olay tarihi itibarıyla 3 yıldır bu sokakta ikamet etmekteydi. Müvekkilim, yaşadığı ağır psikolojik travma nedeniyle tayin talep ederek Anadolu Yakası’na taşınmak zorunda kalmıştır. Müvekkilimin, bundan sonraki hayatını da etkileyecek ‘kasten yaralama’ eylemi nedeniyle yaşadığı elem ve ızdırap ile şeref ve onurunun kırılması ve neticede uğradığı manevi zararın ağırlığı aşikârdır. Bu nedenle, söz konusu olay nedeniyle uğranılan ağır manevi zararın karşılığı olarak 250 bin lira manevi zararın olay tarihi olan 27 Kasım 2020 itibarıyla yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istiyoruz. Ayrıca Özkan Yıldırım hakkındaki tüm menkul ve gayrimenkul malları, bankalardaki tüm hesaplarına ihtiyati haciz konulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.