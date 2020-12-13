Darbuka adam

72 İLDE MÜZİK YAPTIM

Müziğe olan ilgim 3-4 yaşlarında başladı. Küçükken tenekelerle, bidonlarla ritim tutmaya çalışıyordum. İlkokul yıllarımda çok sevdiğim bir komşumuz bana darbuka aldı. İlk kez o zaman darbuka çalmaya başladım. Lisede müziğe yoğunlaştım. 2009 yılında televizyon programlarına katılınca tanınmaya başladım. Daha sonra Türkiye’de 72 il gezerek çeşitli müzik etkinliklerine katıldım. Almanya ve Fransa’da program yapma imkânı buldum.

1 MİLYON TAKİPÇİ

Şu anda 1 milyondan fazla takipçim var. İnsanlar beni gördüklerinde hayata daha pozitif bakıyor. O yüzden müziğimi takip ediyorlar. 2019’da ‘Levan Polkka’ adlı şarkıyı seslendirip YouTube’dan paylaştım. Yurtdışında bulunan bir sevenimiz bu video üzerine bir kediyi montajlayıp kendi hesabında paylaştı. Daha sonra ben de videoyu kendi hesabımdan paylaştım. Video milyonlarca kişi tarafından izlendi. Bu durum beni çok sevindirdi. Çok mutlu oldum. ‘İnsan istedikten sonra hiçbir şey başarının önünde engel olmuyor’ dedim. Daha önce İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandım, müzik çalışmalarından dolayı okula 2011’de ara verdim. Müzikle uğraşmama rağmen çocukluğumdan beri avukat olmak istiyorum. İmkân ve koşullar el verirse bu sefer hukuk fakültesini okumak istiyorum.

İMAMOĞLU’YLA BİR ARAYA GELDİ

2015’ten beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde çalışan Göregen, geçtiğimiz günlerde Florya’daki İstanbul Planlama Ajansı Kampusu’nda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de bir araya geldi. Göregen buluşmayla ilgili “Başkan beni çok güzel ağırladı. Sayın Başkan’a misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.

Aslen Bitlisli olan görme engelli Bilal Göregen 4 Eylül 1988’de İskenderun’da dünyaya geldi. Hayatı kendisine darbuka hediye edilmesiyle değişti.