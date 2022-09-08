Dar alanda torbacı avı

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Narkotik polisi, uyuşturucu satıcılarıyla ilgili çok fazla ihbar alınan Bağcılar’ın Fatih, Başakşehir’in Güvercintepe ve Şahintepe, Beyoğlu’nun Hacı Ahmet, İstiklal, Yenişehir, Çukur, Kalyoncu Kulluğu, Bülbül, Bostan, Sururi Mehmet Efendi, Fatih’in Kumkapı ve Balat, Esenyurt’un Balıkyolu ve Yeşilkent, Gaziosmanpaşa’nın Sarıgöl, Şişli’nin ise Kuştepe Mahallesi’ni peş peşe yaptıkları uygulamalarla adeta abluka altına aldı.

4 BİN 182 KİŞİYE GBT

‘Dar Alan Uygulamaları’ adı verilen ve sadece kontrol yapılan mahallelerin tüm giriş çıkışlarının kapatıldığı operasyonlar önceki gün de devam etti. Polis ekipleri 4 bin 182 kişiye GBT sorgusu yaptı. Toplam 910 araç ve 341 motosiklet kontrol edildi. Uyuşturucu sattığı belirlenen 3 kişi ile uyuşturucu kullanan 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

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'KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da 10 Ağustos- 6 Eylül tarihlerinde, Narko Alan Projesi ile 7 ilçe 16 mahallede sıkı denetim yaptıklarını belirterek, “Sonuç alıyoruz, alacağız. Kökünü kurutacağız” dedi.