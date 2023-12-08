Dans eden Musa gün ışığına kavuştu

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Heykel, Roma döneminde kopyaları yapılan bir eserin Helenistik döneme ait tek orijinali olma özelliğini taşıyor. MÖ 2’nci yüzyılın meşhur heykeltıraşlarından Philiskos’un yaptığı bilinen ve Zeus ile Mnemosyne’nın kızları olan ilham perilerinden dans eden ‘musa’nın Anadolu ve Yunanistan gibi dünyanın farklı bölgelerinde sadece Roma dönemi kopyaları biliniyor.

Stratonikeia Antik Kenti’nde bulunan heykel ise heykeltıraşın Helenistik döneme ait tek orijinal çalışması olarak Roma dönemi kopyasından ayrılıyor. Eserin Helenistik dönemin ünlü heykeltıraşı Philiskos’un Stratonikeia’da çalışmış olduğunu göstermiş olması da arkeologlar için ayrıca önem taşıyor. Stratonikeia Antik Kenti’ndeki Roma Hamamı’nın havuzlu soğukluk bölümünde (frigidarium) yapılan çalışmalarda kaidesiyle birlikte ortaya çıkan heykelin başı ve kolları ise buluntular arasında yer almıyor. Daha önce Rhodos’da olduğu gibi Perge Antik Kenti’ndeki Roma Hamamı’nda da bu heykelin kopyası bulunmuştu. Heykel çalışmaların ardından Muğla Müzesi’nde sergilenecek.