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Dans eden Musa gün ışığına kavuştu

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#Stratonikeia Antik Kenti#Dans Eden Musa#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Dans eden Musa gün ışığına kavuştu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 07:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Muğla’daki Stratonikeia Antik Kenti’nde yürüttüğü kazı çalışmaları kapsamında, Antik dönem mitolojisinin ilham perilerinden Dans eden Musa (ilham perisi) heykeli bulundu. Eser, yaklaşık 2 bin 175 yıl sonra yeniden gün ışığına kavuştu.

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Heykel, Roma döneminde kopyaları yapılan bir eserin Helenistik döneme ait tek orijinali olma özelliğini taşıyor. MÖ 2’nci yüzyılın meşhur heykeltıraşlarından Philiskos’un yaptığı bilinen ve Zeus ile Mnemosyne’nın kızları olan ilham perilerinden dans eden ‘musa’nın Anadolu ve Yunanistan gibi dünyanın farklı bölgelerinde sadece Roma dönemi kopyaları biliniyor.

Stratonikeia Antik Kenti’nde bulunan heykel ise heykeltıraşın Helenistik döneme ait tek orijinal çalışması olarak Roma dönemi kopyasından ayrılıyor. Eserin Helenistik dönemin ünlü heykeltıraşı Philiskos’un Stratonikeia’da çalışmış olduğunu göstermiş olması da arkeologlar için ayrıca önem taşıyor. Stratonikeia Antik Kenti’ndeki Roma Hamamı’nın havuzlu soğukluk bölümünde (frigidarium) yapılan çalışmalarda kaidesiyle birlikte ortaya çıkan heykelin başı ve kolları ise buluntular arasında yer almıyor. Daha önce Rhodos’da olduğu gibi Perge Antik Kenti’ndeki Roma Hamamı’nda da bu heykelin kopyası bulunmuştu. Heykel çalışmaların ardından Muğla Müzesi’nde sergilenecek.

 

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#Stratonikeia Antik Kenti#Dans Eden Musa#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

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