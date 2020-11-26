Danıştay saldırısı kararına onama

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar Yargıtay’dan dönünce ikinci kez yargılama başlamıştı. Mahkeme ikinci yargılamada Alparslan Arslan’a, Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’e yönelik silahlı saldırı eylemi nedeniyle “kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürmek” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet”, silahla yaraladığı dönemin Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile tetkik hâkimi Ahmet Çobanoğlu’na yönelik eylemlerine ilişkin “kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan 72 yıl hapis cezası verdi.

KARAR YARGITAY’DAN GEÇTİ

Bu kararın da temyizi üzerine dosya ikinci kez Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne geldi. Daire, Arslan’a, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen cezayı onadı. Sanıklardan Mahmut Güzel’e “silah ticareti yapmak” suçundan verilen 5 yıl hapis cezası ile 375 lira adli para cezası ve aynı suçtan yargılanan sanık Erkan Ayyıldız’a verilen 4 yıl 7 ay hapis ile 375 lira adli para cezasının da onanmasına hükmedildi. Davanın öteki sanıkları Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır hakkında “kasten adam öldürmeye yardım” suçundan 14 yıl 2’şer ay, 4 kişinin “öldürülmesine teşebbüse yardım” suçundan da 25’şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2’şer ay hapis cezaları da onandı.