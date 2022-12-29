Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Danimarkalı ikizlerden fotoğraflı savunma

Güncelleme Tarihi:

#Alicia Nicolajsen#Melissa Petersen#Diş Kliniği
Danimarkalı ikizlerden fotoğraflı savunma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 07:00

Danimarkalı ikizler Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen, suçlamalarda bulundukları diş kliniğinin açıklamalarına tepki gösterdi. Tedavileri sırasında çekilen fotoğrafları gösteren ikizler, bilgi veren doktoru tanımadıklarını belirtti.

Haberin Devamı

Danimarka Kopenhag’ta hemşirelik yapan Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen (37) isimli ikizler, ucuz maliyetli diş tedavisi için 31 Ekim’de İstanbul’a geldi. Tedavi gören Nicolajsen’in ağız yapısı bozulurken, Petersen’in de diş etleri çekildi, dişleri eksildi. İddiaların üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu’ndaki kliniğe gelerek incelemelerde bulundu. Kliniğin işletmecisi olduğunu belirten Ömer Türkmen ise iddiaları kabul etmedi. Kliniğin mesul müdürü olarak görülen diş hekimi İlknur Çavdar ise ikizlere işlemi kendisinin yaptığını öne sürdü.

‘DAVA AÇACAĞIZ’

Klinik yetkililerinin açıklamaları sonrası konuşan Alicia Nicolajsen “Bu fotoğraftaki kadın dişlerimizi yaptığını söyledi ama o yapmadı. Bakın bu fotoğraftaki kadın bizim dişlerimizi yaptı. Gerçek ismini bilmiyoruz, bize kendini ‘Dr. Reem’ olarak tanıttı. Tedavimizi o yaptı. DAVA açmaya hazırlanıyoruz” dedi. Alicia Nicolajsen, “Bu kadın bize işlem uyguladığını söylüyor ama Dr. Reem’in başörtüsü var. Kesinlikle aynı kişi değil. 2 fotoğraftaki kadın da birbirine asla benzemiyor” diye konuştu. 

Haberin Devamı

Klinik tarafından paylaşılan bir videoda ikizlerden Melissa Petersen’in “Guarentee Clinic’ten memnun kaldık” dediği duyuluyordu. Videoya ilişkin Melissa Petersen, “Klinik ve doktorlardan bahsettiğim kısımları kesmişler” şeklinde konuştu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alicia Nicolajsen#Melissa Petersen#Diş Kliniği

BAKMADAN GEÇME!

Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz

BAKMADAN GEÇME!

Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz