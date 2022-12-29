Danimarkalı ikizlerden fotoğraflı savunma

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Danimarka Kopenhag’ta hemşirelik yapan Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen (37) isimli ikizler, ucuz maliyetli diş tedavisi için 31 Ekim’de İstanbul’a geldi. Tedavi gören Nicolajsen’in ağız yapısı bozulurken, Petersen’in de diş etleri çekildi, dişleri eksildi. İddiaların üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu’ndaki kliniğe gelerek incelemelerde bulundu. Kliniğin işletmecisi olduğunu belirten Ömer Türkmen ise iddiaları kabul etmedi. Kliniğin mesul müdürü olarak görülen diş hekimi İlknur Çavdar ise ikizlere işlemi kendisinin yaptığını öne sürdü.

‘DAVA AÇACAĞIZ’

Klinik yetkililerinin açıklamaları sonrası konuşan Alicia Nicolajsen “Bu fotoğraftaki kadın dişlerimizi yaptığını söyledi ama o yapmadı. Bakın bu fotoğraftaki kadın bizim dişlerimizi yaptı. Gerçek ismini bilmiyoruz, bize kendini ‘Dr. Reem’ olarak tanıttı. Tedavimizi o yaptı. DAVA açmaya hazırlanıyoruz” dedi. Alicia Nicolajsen, “Bu kadın bize işlem uyguladığını söylüyor ama Dr. Reem’in başörtüsü var. Kesinlikle aynı kişi değil. 2 fotoğraftaki kadın da birbirine asla benzemiyor” diye konuştu.

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Klinik tarafından paylaşılan bir videoda ikizlerden Melissa Petersen’in “Guarentee Clinic’ten memnun kaldık” dediği duyuluyordu. Videoya ilişkin Melissa Petersen, “Klinik ve doktorlardan bahsettiğim kısımları kesmişler” şeklinde konuştu.