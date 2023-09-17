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Damla’yı 47 yerinden bıçaklamış! Bu cani en ağır cezayı alsın

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#Konya#Karatay#Polis
Damla’yı 47 yerinden bıçaklamış Bu cani en ağır cezayı alsın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 07:00

Konya Karatay’da ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden pazartesi günü izinli çıkan Neşet Güneş, perşembe saat 22.00 sıralarında, birlikte yaşadığı sevgilisi Damla Dakım ile telefondaki mesaj nedeniyle tartıştı.

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Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım’ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayıp öldüren Neşet Güneş ardından kaçtı. Polis, Güneş'i saklandığı evde yakaladı. İfadesinde Dakım’ın başkasıyla mesajlaşmalarını gördüğü, kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyleyen Güneş, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Dakım’ın otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Dakım’ın daha önce de şiddet gördüğü için şikâyetçi olduğu belirlendi.pol

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#Konya#Karatay#Polis

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