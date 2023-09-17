Damla’yı 47 yerinden bıçaklamış! Bu cani en ağır cezayı alsın

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Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım’ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayıp öldüren Neşet Güneş ardından kaçtı. Polis, Güneş'i saklandığı evde yakaladı. İfadesinde Dakım’ın başkasıyla mesajlaşmalarını gördüğü, kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyleyen Güneş, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Dakım’ın otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Dakım’ın daha önce de şiddet gördüğü için şikâyetçi olduğu belirlendi.pol