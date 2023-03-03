Damla hemşirenin VHL sendromunu yenmesi için 116 bin euro gerekli

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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hemşire Damla Badur'un beyninde oluşan tümör, 2019 yılında ameliyatla alındı. Tümörde yapılan tahlillerde, Badur’un genetik sağlık problemine sahip olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Badur, günlük yaşamına devam ettiği sırada 2020'de şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvurdu. Ultrason çekiminde pankreasında bulunan kitleler incelenmeye başlandı. Damla Badur’a, 60 binde 1 görülen, vücudun birçok yerinde kist ve tümör yapan VHL sendromu teşhisi koyuldu. Hastalığın tedavisi için hemşire Badur’un 116 bin euro değerindeki 'Welireg' isimli ilacı kullanması gerekiyor.

'EN FAZLA ETKİ PANKREASIMDA'

İmkanlarının ilacı karşılamaya yeterli olmadığını dile getiren Damla Badur, eşi Serhat Badur ile birlikte ilacın yurt dışından satın alınması için valilik onayıyla kampanya başlattı. Bu süreçte herkesin desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Badur, “Bu hastalık genetik bir hastalık, aileden gelen bir hastalık ancak bazen kişinin kendisinde de mutasyon başlayabiliyor. Benim bu şekilde oldu. Aile bireylerimin hiçbirinde bu hastalık yok, bende var. Bu hastalığın 2021 yılına kadar bulunmuş bir tedavisi yoktu. 2021 yılında Amerika’da geliştirilen bir ilacı var ve benim bu ilaca ihtiyacım var. Hastalığımın bende olumsuz etkileri çok fazla oldu. En fazla etki pankreasımda. Pankreasımın içi kist dolu, en büyüğü 5-6 santim civarında ve bana ciddi anlamda ağrılı bir hayat sunuyor bu hastalık. Zor zamanlar geçiriyorum. Mesleğimi yaparken, günlük hayat aktivitelerimi yaparken zorlanıyorum” diye konuştu.

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‘ORGAN KAYIPLARI YAŞAMAK İSTEMİYORUM’

İlaç tedavisinin olmaması durumunda, ameliyatta çoklu organ kaybı yaşayacağını anlatan Badur, “Hastalık tanısı koyulduğundan bugüne kadar 3 yıl geçti ve bu süreçte pankreasımın durumu iyice kötüleşti. Şu an pankreasımın durumunun kanserden bir adım önce olduğu söyleniyor doktorlar tarafından. Ameliyat önerdiler ilk başta ve bu ameliyatta pankreasımla birlikte dalak, safra kesesi gibi çoklu organ çıkarımları yapıyorlarmış. Bu kadar organ kaybı yaşamak istemiyorum, hastalığın tedavisi varken. İyileşebilecek duruma gelebilecekken ilacımın tedavisini istiyorum. Bunun için yardım kampanyası başlattık, herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.

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‘EŞİMDEN YARDIM ALIYORUM’

Meslektaşı eşi Serhat Badur'un kendisine yardımcı olduğunu, bir an önce sağlığına kavuşmak istediğini dile getiren Badur, “Günlük yaşam aktivitelerimi yaparken çok zorlanıyorum. Eğilip, kalkmaktan tutun, ayakkabı bağcığını bağlamakta bile çoğu zaman eşimden yardım alıyorum. Çok ciddi ağrılarım oluyor. Bu, beni zorluyor. Bu ilacın bana iyi geleceği, doktorlar tarafından reçete edildi. Herkesin desteğine ihtiyacım var, bu ilacı karşılayacak maddi durumum yok. İlacın yurt dışının geliş maliyeti 2,3 milyon lira civarında. Bu miktarın toplanması için desteğinize ihtiyacım var. Lütfen, beni bu konuda yalnız bırakmayız. Ben bu ülkenin hemşiresiyim, mesleğimi en iyi şekilde yapıp, hem devletime hem milletime faydalı olmak istiyorum” diye konuştu.