Damat dehşeti! Eşinin akrabalarını arabayla ezdi

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İbrahim Çam, 23 Haziran’da kayınpederinin evine giderek, eşinin geri dönmesini isteyince tartışma çıktı. Aile fertleri, evin önünde tehditler savuran İbrahim Çam’a tepki gösterdi. İbrahim Çam da otomobilini eşinin akrabalarının üzerine sürdü. Çam’ın, aracıyla ezdiği hem eşi hem de kendisinin dedesi Feyzi Torun (69) ile kuzeni Mahi Aydos (59) hastanede hayatını kaybetti. Torun ve Aydos, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Olayın ardından kaçan İbrahim Çam, polis ekipleri tarafından önceki gün akşam Ordu’nun Ünye ilçesinde yakalanarak Ankara’ya getirildi.

‘6 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI’

Çağla Çam’ın babası Yaşar Torun (52), İbrahim Çam’ın sürekli kızına şiddet uyguladığını ileri sürdü. Kızının daha önce Kadın Destek Uygulaması’ndan (KADES) yardım isteyerek, eşi için 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Yaşar Torun, “Kızım evi terk ediyor çocuklarıyla. Kapının önüne gelerek aşağı inmemizi istedi. Aşağı indik ve geri gönderdik. Birkaç gün sonra çocuğunu istedi, çocuğunu gönderdik. 2 gün sonra da kızım yanıma gelerek ‘Baba madde kullanmış burayı terk edelim’ dedi. Bu sırada İbrahim Çam kapının önüne gelmiş. Oğlum karşısına çıkarak gitmesini istedi, gitmedi. Dedesi olan babam da aşağı inerek gitmesini istedi. Arabayı 5 metre kadar geri aldı, sonra üstlerine sürerek ikisini de öldürdü” dedi. Yaşar Torun, İbrahim Çam’ın olaydan sonra eşini arayarak dedesinin ölüp ölmediğini sorduğunu da söyledi.

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Mahi Aydos - Feyzi Torun

Ölen Feyzi Torun ve Mahi Aydos’un yeğeni Hünkar Torun da “Sürekli eşiyle tartışıp, eşi baba evine gelince onları tehdit ediyordu. ‘Kardeşini öldürürüm, babanı öldürürüm, dedeni öldürürüm’ diyordu. Önce arabayı geri alıyor, sonra da ileri vitese takarak önce sola kırarak dayımı sonra da sağa kırarak halamı arabanın altına alıyor” diye konuştu.