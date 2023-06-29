×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Damat dehşeti! Eşinin akrabalarını arabayla ezdi

Güncelleme Tarihi:

#KADES#Ankara#Kadın Destek Uygulaması
Damat dehşeti Eşinin akrabalarını arabayla ezdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 07:00

Ankara Altındağ’da Çağla Çam (27), aynı zamanda kuzeni olan eşi İbrahim Çam’ın (30) kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, 2 çocuğu ile evi terk edip baba evine sığındı.

Haberin Devamı

İbrahim Çam, 23 Haziran’da kayınpederinin evine giderek, eşinin geri dönmesini isteyince tartışma çıktı. Aile fertleri, evin önünde tehditler savuran İbrahim Çam’a tepki gösterdi. İbrahim Çam da otomobilini eşinin akrabalarının üzerine sürdü. Çam’ın, aracıyla ezdiği hem eşi hem de kendisinin dedesi Feyzi Torun (69) ile kuzeni Mahi Aydos (59) hastanede hayatını kaybetti. Torun ve Aydos, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Olayın ardından kaçan İbrahim Çam, polis ekipleri tarafından önceki gün akşam Ordu’nun Ünye ilçesinde yakalanarak Ankara’ya getirildi.

‘6 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI’

Çağla Çam’ın babası Yaşar Torun (52), İbrahim Çam’ın sürekli kızına şiddet uyguladığını ileri sürdü. Kızının daha önce Kadın Destek Uygulaması’ndan (KADES) yardım isteyerek, eşi için 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Yaşar Torun, “Kızım evi terk ediyor çocuklarıyla. Kapının önüne gelerek aşağı inmemizi istedi. Aşağı indik ve geri gönderdik. Birkaç gün sonra çocuğunu istedi, çocuğunu gönderdik. 2 gün sonra da kızım yanıma gelerek ‘Baba madde kullanmış burayı terk edelim’ dedi. Bu sırada İbrahim Çam kapının önüne gelmiş. Oğlum karşısına çıkarak gitmesini istedi, gitmedi. Dedesi olan babam da aşağı inerek gitmesini istedi. Arabayı 5 metre kadar geri aldı, sonra üstlerine sürerek ikisini de öldürdü” dedi. Yaşar Torun, İbrahim Çam’ın olaydan sonra eşini arayarak dedesinin ölüp ölmediğini sorduğunu da söyledi.

Haberin Devamı

Damat dehşeti Eşinin akrabalarını arabayla ezdi

Mahi Aydos - Feyzi Torun

Ölen Feyzi Torun ve Mahi Aydos’un yeğeni Hünkar Torun da “Sürekli eşiyle tartışıp, eşi baba evine gelince onları tehdit ediyordu. ‘Kardeşini öldürürüm, babanı öldürürüm, dedeni öldürürüm’ diyordu. Önce arabayı geri alıyor, sonra da ileri vitese takarak önce sola kırarak dayımı sonra da sağa kırarak halamı arabanın altına alıyor” diye konuştu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#KADES#Ankara#Kadın Destek Uygulaması

BAKMADAN GEÇME!

Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık
Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım Güney Korede yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

'Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım' Güney Kore'de yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

#Güney Kore
Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı?

#Titanik