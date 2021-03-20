Damat dehşeti! Eşini, kayınvalidesini ve akrabasını katletti

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüsnü T., kayınvalidesi ve eşini tabancayla vurduktan sonra dışarı çıktı. Bu sırada Hüsnü T., silah seslerini duyarak eve doğru gelen Palalı’nın kuzeni Hamza Kuzucuk’u (45) da yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Kuzucuk ise kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Kaçan Hüsnü T., Hatay Mahallesi Çayır Caddesi’nde silahıyla birlikte gözaltına alındı.

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