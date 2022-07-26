Damadın babası taburcu oldu, düğün magandaları tutuklandı

Haberin Devamı

Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Kargın köyünde meydana geldi. Tayfun ve Eda Yeşilgöz'ün köyde yapılan düğünlerinde kurusıkı tabancayla havaya ateş edildi. Damadın babası Ramazan Yeşilgöz, bu kişileri uyardı. Çıkan kavgada gelinin yakını Tahsin Arslan, Ramazan Yeşilgöz'ü karnından bıçaklayarak yaraladı. Kavga sırasında ayrıca Yeşilgöz'ün yakınları Tuncay Yeşilgöz (43), Erdal Keser (36) ile Seher Keser (28) de yumruk ve sopa darbeleriyle yaralandı.



Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Gözaltına alınan Tahsin Arslan ile olaya karıştığı öne sürülen Erhan Görgülü ile T.A. (17) ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Arslan ile Görgülü tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.