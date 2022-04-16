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Dalyan Kanalı'ndan 10 ton atık çıkarıldı

#Muğla#Ortaca#Dalyan Kanalı
Dalyan Kanalından 10 ton atık çıkarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda, 3 dalgıcın katılımıyla 3 gün boyunca dip temizliği yapıldı. Temizlikte, araba lastiğinden güneş gözlüğüne kadar yaklaşık 10 ton atık toplandı.

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Köyceğiz Gölü'nü dünyaca ünlü İztuzu Plajı ile birleştiren, 12 kilometre uzunluğundaki Dalyan Kanalı'nda, dip temizliği çalışması yapıldı. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nin (DALKO) 3 dalgıcı tarafından yapılan ve 3 gün süren dip temizliğinde yüzlerce şişe, araba lastiği, halı, su bidonları, güneş gözlükleri ve battaniye gibi atıklar su yüzeyine çıkarılarak, sandallara yüklendi. Temizlikte toplam 10 ton atık toplandı.

Dalyan Kanalından 10 ton atık çıkarıldı

DALKO Başkanı Arif Yalılı, "Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölgemize sahip çıkmalıyız. Doğa harikası kanalımızı korumalıyız. Su üzerinde ve dipteki kirliliklerle mücadele ediyoruz. Burası akıntılı bir bölge" dedi.

 

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#Muğla#Ortaca#Dalyan Kanalı

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