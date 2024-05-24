Daltonların 'Bal tuzağı'

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İlk zamanlar bir suç grubu yöneticisine bağlı olan Barış Boyun (40), 2016’dan itibaren “özerkliğini ilan ederek” faaliyetlerine kendi grubuyla devam etti. Bahadır Akdağ ve Beratcan Gökdemir’in liderliğini yaptığı “Daltonlar” grubunu da kendi bünyesine kattı. Soruşturmalardan dolayı bazı adamlarıyla yurtdışına kaçsa da oradan örgütü yönetmeye devam etti. Rakip gruplarla çatışmaları Gürcistan, Fransa ve Yunanistan’a uzandı. Kırmızı bülten ile aranan Boyun, sığınma talebinde bulunduğu İtalya’da gözaltına alındı.

ARABAYA TAKİP CİHAZI

Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye iade edilmesi beklenen Boyun, 120’den fazla suçtan sorumlu tutuluyor. Hakkında en son İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Mart’ta 96 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Bu iddianamede Boyun’a bağlı olduğu belirtilen Daltonlar grubunun silahlı bir saldırısının detayları da var. İddianameye göre, Uğurcan Gündoğmuş ile Halil Ay arasında anlaşmazlık vardı. Gündoğmuş, Barış Boyun’dan yardım istedi. Bunun üzerine Bahadır Akdağ (31) ve ‘Can Dalton’ lakabını kullanan Beratcan Gökdemir’in (27) yönettiği Daltonlar grubu, Gündoğmuş lehine devreye girdi. Gökdemir, ‘sosyal medya fenomeni’ Gizem Karamelek’e talimat vererek Ay ile bağlantı kurmasını istedi. Karamelek de Instagram’dan Ay’a mesaj göndererek buluşma ayarladı. 13 Ocak 2023’te Ay’ın arabasına gelen Karamelek, bu sırada otomobilin içine takip cihazı yerleştirdi.

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İstanbul Şişli’deki bir gece kulübünden sabaha karşı ayrılan Ay, Haliç Köprüsü’ne geldiğinde Daltonlar’ın saldırısına uğradı. Dört adamın içinde bulunduğu araçtan uzun namlulu silahlarla Ay’ın üstüne kurşun yağdırıldı. Silahla karşılık veren Ay yaralandı, yanındaki Cumali Aslan ise hayatını kaybetti. Saldıran gruptaki Doğukan Kırık da bacağından vuruldu. Arkadaşları kaçarken Kırık yakalandı. Kırık’ın olay sırasında elektronik kelepçe ile adli kontrol altında olduğu da ortaya çıktı.

KARAMELEK TUTUKLU

Karamelek, Ay’ın sosyal medyadan mesaj atmasıyla buluştuklarını kabul etti ancak aracına takip cihazı yerleştirdiği iddiasını reddetti. Araçta Karamelek’in parmak izleri bulundu. Cihazın saldırıyı yapan gruptakiler tarafından olaydan sonra arabadan alındığı da belirlendi. Tutuklanan Karamelek hakkında ‘suç örgütü üyesi olmak ve tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek’ suçundan, Barış Boyun ve Beratcan Gökdemir için de bu suça ‘azmettirmek’ten dava açıldı.

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HEDEFİ TUZAĞA ÇEKİYORLAR

İstihbarat örgütlerinin hedef şahısları yakalamak için kadınları kullanmasına ‘bal tuzağı’ deniliyor. Bu yöntemde hedefin ilgisini çekecek bir kadın harekete geçiyor ve şahsı yakalanacağı veya öldürüleceği ortama yönlendiriyor. Boyun hakkındaki iddianamelerde gizli tanıklar da var. ‘Pamuk’ ve ‘Rüzgâr’ adlı gizli tanıklar dışında “9KJ7SDN589D” kod adlı gizli tanık da dikkat çekiyor.

Gizem Karamelek