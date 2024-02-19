Dalgıçlar batıkta... 51 metre derine indiler

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Marmara Adası Badalan Limanı’ndan, Gemlik Limanı’na gitmek üzere 14 Şubat’ta saat 20.30’da kalkış yapan, 1150 ton dolomit taşı yüklü ‘Batuhan A.’ isimli gemiden 15 Şubat’ta saat 06.32’de acil durum sinyali alındı, 07.12’de ise sinyal kesildi. Bursa Karacabey’in 4 mil açığında batan gemiyi arama kurtarma çalışmaları için ekipler seferber oldu. Batan gemi 51 metre derinlikte tespit edildi. Geminin seyir halindeymiş gibi deniz tabanına düz şekilde oturduğu belirlendi.

ZEYNEP’İ KAPTAN KÖŞKÜNDE BULMUŞLAR

Deniz Kuvvetleri personeli, batan gemiye, arama kurtarma gemisi ‘TCG AKIN’a kurulan asansörle denize inerek daldı. Olaydan 56 saat sonra 6 kişilik gemi mürettebatından aşçı Zeynep Kılınç’ın cansız bedeni kaptan köşkünde bulundu.

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Hava muhalefeti nedeniyle önceki gece ara verilen çalışmalar dün sabah yeniden başladı. Deniz Kuvvetleri dalgıçları, gemi batığında sonar cihazıyla tespit edilen 2 cansız bedenden 1’ine daha ulaşmak için dalış gerçekleştirdi. Kaptan köşkünün altında olduğu değerlendirilen diğer cansız bedene de ulaşmak için süren çalışmalara özel eğitimli 19 dalgıç katıldı. Kayıp 5 mürettebat, karadan ve denizden 852 görevliyle arandı. Soruşturmanın 4 savcı tarafından yürütüldüğü de öğrenildi. Dalgıçlar, kayıp mürettebatın, dalgalarla kıyıya doğru sürüklenerek midye çiftliğindeki ağlara takılma ihtimalini de değerlendiriyor.

BRANDA ŞÜPHESİ

- Kayıp 4 mürettebatının batma anına kadar, fırtına nedeniyle havalanan brandayı düzeltmeye çalıştıkları ve bu nedenle geminin güverte kısmında oldukları tahmin ediliyor. Geminin batmasının nedeni olarak, yükün üzerine deniz suyu ve yağışın gelerek ağırlaşıp geminin dengesini bozduğu düşünülüyor.