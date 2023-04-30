Daha önce tehdit etmiş

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İzmir Konak’ta önceki gün saat 08.00 sıralarında Kutbettin Koluman (50), çocuğuyla birlikte işe gitmek üzere evden çıkan boşanma aşamasındaki eşi Recibe Koluman’ı (39) tabancayla 4 yaşındaki çocuğunun yanında 2 kurşunla başından vurmuştu. Koluman, öldüğünden emin olmak için yaklaşıp, 2 el daha eşinin başına ateş etmişti. Recibe Koluman olay yerinde hayatını kaybetti. Kutbettin Koluman ise olaydan bir süre sonra Boğaziçi Polis Merkezi’ne giderek teslim olmuştu.

EVİ BOŞALTMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

2007 yılında evlenen çiftin, bu evlilikten 4, 9, 13 ve 15 yaşlarında çocukları olduğu belirtildi. Recibe Koluman’ın, şiddet uyguladığı iddiasıyla eşine boşanmak istediğini söyleyince, Kutbettin Koluman’ın ona pay vermemek için birlikte yaşadıkları evi 25 Ağustos 2022’de akrabasına sattığı, eşiyle çocuklarını öldürmekle tehdit edip evin duvarına ise ‘X’ işareti kazıdığı öğrenildi.

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Recibe Koluman’ın, 27 Kasım 2022’de açtığı boşanma davası açmasının ardından tehditlerini sürdüren Kutbettin Koluman hakkında, uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi. Kutbettin Koluman’ın dava sürecinde de çocuklarıyla birlikte, sattığı evde yaşamaya devam eden Recibe Koluman’ı evi boşaltmadığı için öldürdüğü belirtildi.

Bir fırında çalıştığı öğrenilen 4 çocuk annesi Recibe Koluman’ın, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin’in Savur ilçesi Üçerli Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.