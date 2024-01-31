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Daha önce 4 kez temizlenen evden bu kez 3 kamyon çöp çıktı

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#Aydın#Çöp Ev#Temizlik
Daha önce 4 kez temizlenen evden bu kez 3 kamyon çöp çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 17:47

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan Nurten Arzıman'ın (58) evinden belediye ekipleri, 3 kamyon çöp çıkardı. Evin daha önce 4 defa temizlendiği öğrenildi.

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Zafer Mahallesi 12. Sokak'ta tek başına yaşayan Nurten Arzıman'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları muhtar Mustafa Certel aracılığıyla durumu Kaymakamlığa bildirdi. Söz konusu eve Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alınan izinle

Arzıman'ın tek yaşadığı müstakil evde temizlik yaptı. Evden 3 kamyon çöp çıkarıldı. Çöplerin boşaltılmasının ardından ev ilaçlanarak temizlendi. Nurten Arzıman'ın evinin daha önce de belediye ekiplerince 4 kez temizlendiği öğrenildi.

Daha önce 4 kez temizlenen evden bu kez 3 kamyon çöp çıktı

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#Aydın#Çöp Ev#Temizlik

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