Daha nasıl kötü örnek olacak

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Dava dosyasına göre, Yeliz R. (32) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Söğütözü kampusunde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Genç kadın, amiri Yılmaz A.’nın (37) cinsel taciz ve şantajına maruz kaldığı iddiasıyla, 2022 yılında hem savcılığa hem disiplin kuruluna şikâyette bulundu. Genç kadın, şikâyet dilekçesinde güvenlik amirinin kendisini kolundan tutup öpmeye çalıştığını, “Evde yalnız kalıyorsun, beni ne zaman çağıracaksın, başına vurmuştur”, “Seni A blokta alıyorum sorun oluyor, B bloka alıyorum sorun oluyor, seni koynuma mı alayım” şeklindeki sözlerle kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

TACİZDEN 6 YIL İSTENDİ

Savcılık, Yılmaz A. hakkında ‘nitelikli cinsel taciz ve şantaj’ suçlarından ‘yeterli delil’ bulunduğu gerekçesiyle 28 Nisan tarihinde, 6 yıla kadar hapis talebiyle, Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Soruşturma tamamlandıktan sonra Yeliz R. şüpheli hakkında yapılan disiplin soruşturmasının akıbetini öğrenmek için Bilgi Edinme Kanunu kapsamında başvuru yaptı. Ancak başvurusu reddedildi. Bunun üzerine Yeliz A., avukatı Ümit Kara aracılığıyla dava açtı. Yargılama sonucunda genç kadına bilgi verilmesi kararlaştırıldı. Mahkeme kararını uygulayan Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, soruşturmanın sonucunu genç kadınla paylaştı. Geçen hafta genç kadına gönderilen yazıya göre, İşyeri Disiplin Kurulu yaptığı soruşturmanın ardından Yılmaz A. hakkında ‘ihraç’ kararı verdi. Ancak şüpheli, karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Üst Disiplin Kurulu, ‘İşyeri Disiplin Kurulu kararının bozulmasına’ karar verdi.

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CEZASI HAFİFLETİLDİ

Üst Disiplin Kurulu’nun, 20 Aralık 2022 tarihinde verdiği kararın gerekçesinde, ilginç değerlendirmelere yer verildi. Kararın gerekçesinde özetle şöyle denildi:

“696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ataması yapılan işçilerin tayin haklarının bulunmaması ve yapılan incelemede suçlamalar ile ilgili somut delil olmadığının düşünülmesi sebebiyle, meydana gelen olaydan sonra amirleriyle olan ilişkilerin bozulmaması ve işyerindeki diğer personele kötü örnek olmaması için Yılmaz A.’nın aynı il çevresinde işverenin uygun göreceği bir işyeri emrine geçici görevlendirmesinin yapılmasına (...) oybirliği ile karar verilmiştir.”