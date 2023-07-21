Daha iyi bir gelecek için devler buluştu

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Arkasından Anadolu’da büyüyen her çocuğun bir bakışta tanıyacağı ‘cizlavet’ ayakkabılar geldi. Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, salondaki kalabalığa verimliliği anlatmak için memleketi Trabzon da dahil birçok Anadolu şehrinin kırsalında 1930’lardan bugüne giyilen bu ayakkabılardan örnek vermeyi seçmişti.

Pınar’ın örneklemesinde çıplak ayaklar dertti. Cizlavet ayakkabılar ise çözümün ilk aşaması. Sonra ekrana puantiyeli cizlavetler yansıdı, “Bu elde ettiğiniz çözüme üretimle sağladığınız katma değer” dedi. En sonunda da bugün lüks moda markalarının koleksiyonlarında yer alan yine lastikten sandalatleri getirdi. “Bu da cizlavetle aynı malzemeden. Gördüğünüz gibi verimliliğin iki ana unsuru var. Girdi ve çıktı. Girdi ile oynarsanız yüzdelerle büyürsünüz ama çıktıyı üretimle güçlendirirseniz milyonlarla büyürsünüz” diye bağladı konuyu.

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10 ORTAKLI VERİMLİLİK HAREKÂTI

Enerjisa Enerji, yanına Türkiye’nin en önemli kuruluşlarını da almış, tam da Murat Pınar’ın bahsettiği etkinlikte bir verimlilik artışı için geniş katılımlı bir platformun kurulmasına öncülük etmiş.

Platformun adı ‘Daha İyi Bir Gelecek”. Platformu destekleyen ve danışma kurulunda yer alan kurumlara bakınca verimlilik meselesini hemen herkesin dert ettiği sonucuna varıyorsunuz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Ekonomi Araştırmaları Vakfı (TEPAV), TÜBİTAK MAM, İTÜ Enerji Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi İklim, Enerji ve Çevre Araştırmaları Merkezi (IICEC), Enerji Verimliliği Derneği (Enver) ve Tiyatro Kooperatifleri bu dev yapının içinde yer alıyor.

‘Veri yoksa verim de yok.’ Bu cümle, ‘Daha İyi Bir Gelecek Platformu danışma kurulunun ilk adımına ilham vermiş. Platformun ilk işi “Türkiye Verim Haritası’nı çıkarmak olmuş. 18 ilde bin 249 işletmeye verimlilikle ilgili sorular yöneltilmiş. Amaç KOBİ’lerin verimliliğini ölçmek. Sonuçlar çok parlak değil...

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Murat Pınar

- Verimlilik artırma konusunda girişim yapan işletme oranı yüzde 22. Büyük ölçekli işletmelerde bu oran yüzde 17’ye geriliyor.

- İşletmeler verimliliğe önem veriyorlar ancak, verimlilikten bekledikleri ana fayda maliyetlerin azalması ve tasarruf sağlama odağında. Bu nedenle verimlilik yoluyla inovasyon temelli bir rekabet gücü artırma perspektifi henüz gelişmemiş durumda.

- Verimliliği daha çok malzeme tasarrufu olarak değerlendiriyorlar. Sürecin ölçme bölümünde değiller.

‘ARTIK ÇIKTILARA DA ODAKLANMAK LAZIM’

- Platformun lansman toplantısında açılış konuşmasını Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler yaptı. “Verim eşittir; çıktı bölü girdi” şeklinde basit bir formül veren Zaimler, “Genellikle iş dünyası girdileri azaltarak verim sağlamaya odaklı. Oysa çıktıyı büyütmeye de bakmamız lazım. Örneğin enerjide, aynı enerjiyle daha fazla değer yaratmanın yollarını bulmalıyız” dedi.

Bu nedenle ‘Daha İyi Bir Gelecek’ platformunun değer yaratmaya da odaklacağının altını çizdi.

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ŞİMDİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

- Türkiye Verim Haritası çıkarıldı. Karne kötü. Peki şimdi ne yapılacak? Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar şöyle yanıtladı sorumuzu: “Somut projeler ortaya koyacak, bu projelerin hayata geçmesi için sorumluluk alacağız. Bu konuda başarı için birlikte hareket etmek çok önemli. Bundan sonra, bu araştırma çıktıları üzerinde tüm bu paydaşlar çalışacak, odak alanlarını belirleyecek. Sonrasında da somut projeler ortaya koyacak. Biz de Enerjisa olarak bu projelerin hayata geçmesi için sorumluluk alacağız. Bir önemli boyutu da es geçmemek lazım. Bu bir dönüşüm ve her dönüşüm gibi bir maliyeti var. Bu maliyeti karşılayacak finansmana erişim için de başka bir hikâye yazmamız gerekiyor. Bu platformu etkin, ihtiyacı doğru belirleyen, kendi ayakları üzerinde duran, sürdürülebilir finansmana erişim sağlayacak bir sivil toplum kurulusuna dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte de her türlü paydaşı katılımına açığız.”