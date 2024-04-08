Daha ilk günden 9 can verdik

Haberin Devamı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili için yolculukların başladığını, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını, denetimleri hassasiyetle sürdürdüğünü kaydetti. Yerlikaya, “Bayram tatilinin 1’inci günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 47 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Sürücüleri uyaran Yerlikaya, “Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım; hayatla yarışılmaz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

POLİS EKİPLERİNE TIR ÇARPTI: 4 MEMUR YARALANDI

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep’in Yığınlı Mahallesi yakınlarında önceki gece, 72 ABH 459 ve 73 AAR 704 plakalı TIR peş peşe kontrolden çıkarak yolu makaslayıp kapatırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekiplerinin aracına ise sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 CML 19 plakalı TIR çarptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 polis memuru ve 1 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

ZİNCİRLEME FELAKET 1 ÖLÜ 4 YARALI

DÜZCE'de dün Eren Ozata yönetimindeki 81 FB 804 plakalı otomobil ile Ali Bülbül yönetimindeki 34 PL 5971 plakalı otomobil ve Samet Ali Kurt yönetimindeki 81 EN 680 plakalı hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. Ozata yönetimindeki otomobil istinat duvarına çarpıp asılı kaldı. 81 FB 804 plakalı otomobilde bulunan Zehra Bülbül (20) yaşamını yitirirken, aynı araçta sıkışan Beyzanur Bülbül ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücüler Eren Ozata, Ali Bülbül ve Samet Ali Kurt ile Beyzanur Bülbül, hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

OTOBÜS ALEV ALDI

İSTANBUL’dan Ankara’ya sefer yapan şehirlerarası otobüste, dün 06.00 sıralarında Ümraniye’deki Dudullu Otogarı’na giriş yaptığı sırada dumanlar yükselmeye başladı. Alevler kısa süre içerisinde otobüsün arka kısmını sardı. Otobüs içerisinde bulunan yolcular çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Öte yandan TEM Otoyolu’nun Ümraniye kesiminde, dün 06.30 sıralarında Edirne istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıktığı otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

‘BANA İŞ ÇIKARMAYIN’

DÜZCE’de motokuryelik yapan Resul Gür, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilginç bir eyleme imza attı. Yüzüne ‘Azrail’ maskesi takıp eline de tırpan alan Gür, üzerinde “Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma” yazılı pankartı taşıdı. Amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Resul Gür, “Ramazan Bayramı’nın diğer adı da şeker bayramı. Şeker bayramı şeker gibi geçsin diye böyle bir farkındalık çalışması yapmak istedim” dedi.