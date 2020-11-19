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Taha AYHAN / DHA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Daha dün uyarmıştık! Korkutan haber

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Daha dün uyarmıştık! Korkutan haber
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Malatya’da 15 yaşındaki çocuk, cep telefonundan oynadıkları oyun nedeniyle aynı yaştaki kuzenini bıçakladı.

Malatya'da, Semih G. (15) cep telefonundan oynadıkları oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzeni Mehmet Emin G.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Olay, önceki gece Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Emin G., kuzeni Semih G. ile birlikte ders çalışmak için amcası Murat G.'nin evine gitti. Kuzenler ders bitiminde cep telefonu ile oyun oynamaya başladı. Ancak 2 çocuk oyun nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında Semih G., odada bulunan bıçağı alıp, kuzeni Mehmet Emin'e sapladı. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Emin, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Semih G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mehmet Emin G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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