MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDaha 14 yaşındaydı... Kahreden haber!
GeriGündem Daha 14 yaşındaydı... Kahreden haber!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Güven ÖZGÜL/KARAİSALI (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 20:14 | Son Güncelleme:

Daha 14 yaşındaydı... Kahreden haber!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Daha 14 yaşındaydı... Kahreden haber!
Abone Olgoogle-news

Adana'nın Karaisalı ilçesinde hastanede koronavirüs tedavisi gören Mehmet Ali Dın (14), hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde yaşayan Mehmet Ali Dın, bir süre önce rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs teşhisi koyulan Dın, tedaviye alındı. Ancak daha sonra entübe edilerek, solunum cihazına bağlandı. Bu sabah durumu ağırlaşan Mehmet Dın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Dın’ın cenazesi, Emirler Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle