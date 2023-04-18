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Dağlık alana düşen paraşütçü, jandarma helikopteriyle taşındı

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#Antalya#Döşemealtı#Paraşüt
Dağlık alana düşen paraşütçü, jandarma helikopteriyle taşındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 15:32

Antalya'da dağlık alana düşerek yaralanan yamaç paraşütçüsü A.R.H., jandarma helikopteriyle hastaneye sevk edildi.

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Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi Katiller Tepesi mevkisinde yamaç paraşütü yapan A.R.H., rüzgarın etkisiyle paraşütün hakimiyetini kaybedince dağlık alana düştü. A.R.H.'nin kurtarılması için bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, AFAD ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi.

Dağlık alana düşen paraşütçü, jandarma helikopteriyle taşındı

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen A.R.H.'nin bulunduğu arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle helikopter talep edildi. Bölgeye yönlendirilen jandarma helikopterine alınan A.R.H., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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#Antalya#Döşemealtı#Paraşüt

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