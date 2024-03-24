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Dağ’dan Özel’e: Paniği artacak

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#Cumhur İttifakı#İzmir#Hamza Dağ
Dağ’dan Özel’e: Paniği artacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 07:00

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi.

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Yerel seçimler öncesi çalışmaları kapsamında Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde esnafı ziyaret eden Dağ, “Dünkü basın toplantısında 10 defa Hamza Dağ ismini telaffuz etmiş. Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak. Cumhuriyet Halk Partisi’nin en kısa süreli genel başkanı olma hüviyetini yaşayacağı korkusu ve inşallah İzmirlilerin tercihinin de bunda çok büyük etkin olacağının endişesi, onun bana olan sevgisini arttırdığının farkındayım. Bizi sevmeye devam edecek” dedi.

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#Cumhur İttifakı#İzmir#Hamza Dağ

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