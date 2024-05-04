Dağda, denizde, havada ve karada... Komando eğitimi nasıl veriliyor?

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Yurt içinde ve yurt dışında zorlu görevlere katılan Türk komandalarının eğitim merkezi, Eğirdir Dağ Komando Okulu, kapılarını Hürriyet ve CNN Türk'e açtı.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, komandoların zorlu eğitimlere tanıklık etti. Öte yandan Fırat, eğitim gören 4 kadın komando adayları ile de konuştu.

Gönüllülük esası ile girilen kurslar 34 hafta sürerken, komando eğitimlerinde kullanılan teknolojiler ve sanal alana yerleştirilen gerçek mermilerle atışlar dikkat çekti.