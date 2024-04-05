'Dadı Meryem' çocuk katili çıktı! Stüdyo buz kesti: Hapisten çıkınca cinsiyetini değiştirdi

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında herkesi şoke eden bir olay işlendi. Bu hafta programa katılan Mehmet Altun, bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun ise eşinin onu çocuklarının bakıcısı ile aldattığını mesajlarını yakaladığını söyledi.

İddialar üzerine 'Dadı Meryem' de canlı yayına katıldı. Dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret Karakoç'u öldürüp gömdüğü ve bu suçtan 9 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

İhbar hattı gelene mesaj sonrası Esra Erol canlı yayında "Sen bu konuyla ilgili cezaevine girip çıkmışsın" diyerek dadı Meryem'e işlediği suçu sordu. Cezaevine girdiğini kabul eden Meryem 'Cinayet suçundan 9 yıl yattım' dedi.

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Esra Erol "Geçmişte işlemiş olduğun cinayette mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Sen bu olaydan sonra çocuklara yaklaşmamalısın" deyince stüdyo buz kesti.

Dadı Meryem ise "O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum" diyerek kendini savundu.

HAPİSTEN ÇIKTIKTAN SONRA CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Cinayeti işlediğinde 16 yaşında Serkan adlı bir erkek olan Meryem'in hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği anlaşıldı.