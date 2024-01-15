D-100 Karayolu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Ünalan mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DC 4143 plakalı otomobil ile 34 GRP 145 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobillerden biri takla atarak metrelerce sürüklendi. Kaza yapan otomobillerde bulunan Hakan Y., Ceren C., Bilal Y. ile Ali S. ise yaralandı.

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