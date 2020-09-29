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Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul (DHA) - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 02:00 | Son Güncelleme:

D-100 Karayolu’nda devrilen kamyonet trafiği

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D-100 Karayolu’nda devrilen kamyonet trafiği
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Maltepe D-100 Karayolu’nda kamyonet, bir otomobilin çarpması sonucu devrildi. Olayda bir kişi hafif yaralanırken kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Kaza gece saatlerinde Maltepe Küçükyalı D-100 Karayolu’nda meydana geldi. Gürgin Yıldız yönetimindeki 34 NV 4650 plakalı kamyonet, Kadıköy istikametinde seyir halindeyken bir otomobilin arkadan çarpması sonucu devrildi. Kazanın hemen ardından otomobil olay yerinden kaçtı. Olayda kamyonette bulunan 4 kişiden biri hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yoğun trafik oluştu. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kaza yapan kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kamyonetin sürücüsü Gürgin Yıldız de, "Arakdan otomobil vurdu kaçtı, ben görmedim kendisini. Aracımız savrulup yan yattı. 15 metre sürüklendik" dedi.

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