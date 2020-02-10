CZN Burak Özdemir kimdir? CZN ne demek?
Alevler arasındaki tehlikeli yemek şovlarıyla ve ilginç tarifleriyle tanınan Burak Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sürekli gülümseyen Burak Özdemir, CZN lakabıyla biliniyor. Peki CZN Burak Özdemir kimdir? CZN lakabı nereden geliyor?
Dört kardeşin en küçüğü olarak Burak Özdemir, 1996 yılında Hatay’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi son sınıf öğrencisi. Yemeğe merakı aileden gelen Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay’da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul’da da şube açtı.
Burak Özdemir, verdiği röportajda CZN lakabının ortaya çıkış hikayesini şu sözlerle anlttı: Laleli’de babamın Cinzano adında tekstil firması vardı. Rus misafirlerimiz 'Cinzano' diyemiyor, dilleri dönmediği için hep 'Cezene' diyorlardı. O dönem yaramazdım, başka yerlerde çalışıyordum. 'Zengin çocuğusun, onun bunun yanında ne işin var?' diyen bile vardı. Osmanbey’de bir konfeksiyon firmasında çalışıyordum. Günde beş sefer depodan malları alıp el arabasıyla Taksim ve Osmanbey’e bırakıyordum. 'Bana ‘cezen’ deyin' diyordum. CZN, cezenin kısaltmasıdır. Nereden geldiğimi unutmamamı sağlıyor.
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