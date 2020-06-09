Çürüyünce kesilmesi planlanan 400 yıllık ağaç, bakımla yeniden yeşerdi

Gölbaşı Caddesi'ndeki Eskisaray Camisi’nin bahçesinde bulunan 400 yıllık çınar ağacı kuruyup, çürüyünce; 6 ay önce Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından çevreye zarar verememesi için kesilmesi kararlaştırıldı. Vatandaşların tepkisi üzerine devreye giren Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman ile görüşerek, çınar ağacına tekrar bakım yapılmasını istedi. Talep üzerine bakımı yapılan çınar ağacı, yaz mevsimi ile birlikte tekrar filizlenerek, yaprak vermeye başladı.

Vatandaşlar ise ağacın kesilmemesinden memnuniyet duyduklarını ve bakım sonrası yeniden filizlenmesinin mucize olarak görüldüğünü söyledi.