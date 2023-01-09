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Cumhuriyetimizin en kritik seçimi

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#AK Parti#Antalya
Cumhuriyetimizin en kritik seçimi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün Antalya’da AK Parti Kadın Kollarınca Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi’nde düzenlenen “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Programı”na katıldı. Dün akşam televizyonlarda yayınlanan programda Erdoğan özetle şunları söyledi:

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“Cumhuriyet’imizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023’te ülkemiz aynı zamanda demokrasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacaktır. Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk. Birileri kendi iç kavgalarıyla zaman harcarken, biz ülkemize ve milletimize bundan sonra vereceğimiz hizmetleri en ince detayına kadar çalıştık. Türkiye’yi ve Türk milletini, birilerinin ayak oyunlarına, ihtiraslarına, yüksek gerilim hattına mahkum etmemekte kararlıyız.

Cumhuriyetimizin en kritik seçimi

SATRANÇ OYUNCUSU

Türk bayrağından, Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçimi yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, biz işimize bakıyor, usta bir satranç oyuncusu maharetiyle demokrasi ve kalkınma hamlelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz.

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400 ÜZERİ OYLA

Meclis’e sunduğumuz Anayasa değişikliği teklifi ile inşallah kadınlarımızın kılık kıyafet özgürlüğünü garanti altına alacak, aile kurumunu, sapkın akımların sinsi saldırıları karşısında daha muhkem hale getireceğiz. Kimin demokrasi ve özgürlüklerden, kimin de faşizm ve yasaklardan yana olduğunu gösterecek bu tarihi düzenlemenin 400’ün üzerinde kabul oyuyla Meclis’imizden geçeceğini ümit ediyoruz. Milletimizin asırlık hayallerinin sembolü olan Türkiye vizyonumuzu inşa edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#AK Parti#Antalya

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