Cumhuriyet’im sen çok yaşa

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Dün tüm Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tıpkı 99 yıl önce olduğu gibi büyük bir gurur, heyecan ve mutlulukla kutladı. Yurdun dört bir yanında sokaklar, meydanlar kırmızı-beyaza boyandı. 7’den 77’ye tüm ülke şen ve mağrurdu...

ATA’YA AKIN







Cumhuriyet’in 99. yılında binlerce kişi Anıtkabir’e akın etti. Kalabalık sebebiyle düzeni sağlamak adına giriş ve çıkış noktaları ayrıldı. Ellerinde bayraklar, Atatürk portreli tişörtlerle Anıtkabir’e gelen vatandaşlar, mozoleye çiçekler bıraktı, bol bol da selfie çekti.

VATAN CADDESİ’NDE 99’UNCU YIL COŞKUSU







İstanbul’da Cumhuriyet’in ilanının 99’ncu yılı için kutlamaların adresi her yıl olduğu gibi Vatan Caddesi’ydi. Vatandaşlar resmi geçit törenini ellerinde Türk bayraklarıyla izledi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu eşleri; Hatice Nur Yerlikaya, Şafak Sivri ve Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı. Emin Mert KIRARSLAN/İSTANBUL

DÜNYA KUTLADI

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Cumhuriyet’in 99’uncu yaşı için dünya liderlerinden de tebrik geldi. İşte sadece birkaçı:





Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi.

ZELENSKİ’DEN BARIŞ DİLEĞİ: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Twitter hesabından Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı ve “Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum” sözlerini paylaştı.

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ŞERİF’TEN TÜRKÇE MESAJ: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Twitter’dan Türkçe yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin kahramanca yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi tarihin kayıtlarında önemli bir yere sahiptir” ifadelerini kullandı.

YUNAN DIŞİŞLERİ’NDEN JEST: Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında, Türk halkının ve hükümetinin Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Bakanlık geçen yıllarda benzer mesajlar yayınlamamıştı. Yorgo KIRBAKİ / ATİNA

ABD’Lİ ELÇİDEN ‘YURTTA BARIŞ’ PAYLAŞIMI







ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Anıtkabir önünde eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafını Instragram hesabından paylaşarak, İngilizce ve Türkçe “Yurtta barış, cihanda barış. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” diye yazdı.

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KKTC’DE CUMHURİYET TÖRENLERİ







29 Ekim KKTC’de törenlerle kutlandı. Cumhuriyet’in 99’uncu kuruluş yıldönümü 29 Ekim KKTC’de de bir dizi tören ve etkinlikle kutlandı. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkent Lefkoşa’da Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. KKTC’nin tüm kentlerinde bandolu kortej yürüyüşleri ve konserler düzenlendi. Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Meltem hücumbotu Girne’de, Gelibolu firkateyni ise Gazimağusa’da halkın ziyaretine açıldı. Ömer BİLGE / LEFKOŞA