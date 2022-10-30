Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhuriyet’im sen çok yaşa

Güncelleme Tarihi:

#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#ATATÜRK#Anıtkabir
Cumhuriyet’im sen çok yaşa
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 07:00

Cumhuriyet’in ilanının 99’uncu yıldönümünü 7’den 70’e yine aynı heyecan ve coşkuyla kutladık. Ulu Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’e akın vardı.

Haberin Devamı

Dün tüm Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tıpkı 99 yıl önce olduğu gibi büyük bir gurur, heyecan ve mutlulukla kutladı. Yurdun dört bir yanında sokaklar, meydanlar kırmızı-beyaza boyandı. 7’den 77’ye tüm ülke şen ve mağrurdu...

ATA’YA AKIN

Cumhuriyet’im sen çok yaşa


Cumhuriyet’in 99. yılında binlerce kişi Anıtkabir’e akın etti. Kalabalık sebebiyle düzeni sağlamak adına giriş ve çıkış noktaları ayrıldı. Ellerinde bayraklar, Atatürk portreli tişörtlerle Anıtkabir’e gelen vatandaşlar, mozoleye çiçekler bıraktı, bol bol da selfie çekti.

VATAN CADDESİ’NDE 99’UNCU YIL COŞKUSU

Cumhuriyet’im sen çok yaşa


İstanbul’da Cumhuriyet’in ilanının 99’ncu yılı için kutlamaların adresi her yıl olduğu gibi Vatan Caddesi’ydi. Vatandaşlar resmi geçit törenini ellerinde Türk bayraklarıyla izledi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu eşleri; Hatice Nur Yerlikaya, Şafak Sivri ve Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı. Emin Mert KIRARSLAN/İSTANBUL

DÜNYA KUTLADI

Haberin Devamı

Cumhuriyet’in 99’uncu yaşı için dünya liderlerinden de tebrik geldi. İşte sadece birkaçı:

Cumhuriyet’im sen çok yaşa


ALİYEV’DEN TEBRİK: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi.

ZELENSKİ’DEN BARIŞ DİLEĞİ: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Twitter hesabından Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı ve “Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum” sözlerini paylaştı.

Haberin Devamı

ŞERİF’TEN TÜRKÇE MESAJ: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Twitter’dan Türkçe yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin kahramanca yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi tarihin kayıtlarında önemli bir yere sahiptir” ifadelerini kullandı.

YUNAN DIŞİŞLERİ’NDEN JEST: Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında, Türk halkının ve hükümetinin Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Bakanlık geçen yıllarda benzer mesajlar yayınlamamıştı. Yorgo KIRBAKİ / ATİNA

ABD’Lİ ELÇİDEN ‘YURTTA BARIŞ’ PAYLAŞIMI

Cumhuriyet’im sen çok yaşa


ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Anıtkabir önünde eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafını Instragram hesabından paylaşarak, İngilizce ve Türkçe “Yurtta barış, cihanda barış. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” diye yazdı.

Haberin Devamı

KKTC’DE CUMHURİYET TÖRENLERİ

Cumhuriyet’im sen çok yaşa


29 Ekim KKTC’de törenlerle kutlandı. Cumhuriyet’in 99’uncu kuruluş yıldönümü 29 Ekim KKTC’de de bir dizi tören ve etkinlikle kutlandı. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkent Lefkoşa’da Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. KKTC’nin tüm kentlerinde bandolu kortej yürüyüşleri ve konserler düzenlendi. Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Meltem hücumbotu Girne’de, Gelibolu firkateyni ise Gazimağusa’da halkın ziyaretine açıldı. Ömer BİLGE / LEFKOŞA

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#ATATÜRK#Anıtkabir

BAKMADAN GEÇME!

Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik

BAKMADAN GEÇME!

Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
ABDde vücut geliştirme skandalı Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

ABD'de vücut geliştirme skandalı! Kadın sporcuların taciz iddiaları kan dondurdu

#Vücut Geliştirme
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik