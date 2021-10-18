'Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu' denilerek duyurulmuştu! 'Bataklık' davası başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Bilgin duyurdu... Binlerce öğrenciye eğitim öğretim desteğiBakan Bilgin duyurdu... Binlerce öğrenciye eğitim öğretim desteği#Destek
Peri tuzağı Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı'Peri' tuzağı! Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı#Veteriner
Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler Megafonu eline aldı ve...Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler! Megafonu eline aldı ve...#Fenerbahçe
Erdoğan, savcılığa başvurdu Siyasi cinayet iddiası yargıdaErdoğan, savcılığa başvurdu! 'Siyasi cinayet' iddiası yargıda#Cumhurbaşkanı Erdoğan
SİHAnın Türkiyedeki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günüSİHA'nın Türkiye'deki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günü#Özdemir Bayraktar
Ünlü şarkıcıya havalimanında gözaltına alındıÜnlü şarkıcıya havalimanında gözaltına alındı#Murda
İnsanlar parça parça satılıyor Sosyal medyanın “kemik tüccarı”İnsanlar parça parça satılıyor! Sosyal medyanın “kemik tüccarı”#Tik Tok
E bu da milat Bir tek bende mi yaman çelişki duygusu uyandırdıE bu da milat! Bir tek bende mi 'yaman çelişki' duygusu uyandırdı?#Kemal Kılıçdaroğlu
İnternette yeni dönem... İlk açıklama geldi İnternette yeni dönem... İlk açıklama geldi!#İnternet
Liseli Ecemin ölümünde karar çıktıLiseli Ecem'in ölümünde karar çıktı#Antalya
Azra Akın, ödül töreninde dolandırıcılık iddiasını ilk kez canlı yayında anlattı Azra Akın, ödül töreninde dolandırıcılık iddiasını ilk kez canlı yayında anlattı!#Azra Akın
Para sayma makinelerinden dahi geçti 6 aylık takip sonrası baskınPara sayma makinelerinden dahi geçti! 6 aylık takip sonrası baskın#Sahte Para
Uzmanlar endişeli... Her şey koronadan bile kötü olabilirUzmanlar endişeli... 'Her şey koronadan bile kötü olabilir' #Salgın
Kalorifer yakmayanlar dikkat Davalık olabilirsiniz...Kalorifer yakmayanlar dikkat! Davalık olabilirsiniz...#Kalorifer
Çin ABDyi şoke etti... Korkunç silah test edildiÇin ABD'yi şoke etti... Korkunç silah test edildi!#Çin
HABERLERGündem Haberleri

'Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu' denilerek duyurulmuştu! 'Bataklık' davası başladı

#Bataklık Davası#Ankara#Nejat Daş
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu denilerek duyurulmuştu Bataklık davası başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' soruşturmasında aralarında Nejat Daş ve Çetin Gönen'in de bulunduğu 26'sı tutuklu 73 sanık hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' suçlarından açılan davanın görülmesine başlandı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan operasyon, 30 Haziran 2020'de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden Daş, Gören ve Aslantaş'ın da aralarından bulunduğu 26'sı tutuklandı.

52 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Nejat Daş ve Çetin Gönen örgüt lideri, 5 şüpheli örgüt yöneticisi, 53 şüpheli örgüt üyesi ve 13 şüpheli ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda yer aldı.

Toplam 73 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak' ve 'uyuşturucu ticaretinden elde edilen geliri aklama' suçlarından 28,5 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası istemiyde dava açıldı.

YARGILAMA BAŞLADI

Haberin Devamı

26'sı tutuklu 73 sanığın yargılanmasına Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık yakınları ve çok sayıda avukat katıldı. İddianamenin özetinin okunması ardından avukatlara ve sanıklara savunma için söz verildi. Sanıklar, savunmalarını yapmaya başladı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bataklık Davası#Ankara#Nejat Daş

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!