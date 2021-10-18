'Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu' denilerek duyurulmuştu! 'Bataklık' davası başladı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan operasyon, 30 Haziran 2020'de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden Daş, Gören ve Aslantaş'ın da aralarından bulunduğu 26'sı tutuklandı.

52 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Nejat Daş ve Çetin Gönen örgüt lideri, 5 şüpheli örgüt yöneticisi, 53 şüpheli örgüt üyesi ve 13 şüpheli ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda yer aldı.

Toplam 73 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak' ve 'uyuşturucu ticaretinden elde edilen geliri aklama' suçlarından 28,5 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası istemiyde dava açıldı.

YARGILAMA BAŞLADI

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26'sı tutuklu 73 sanığın yargılanmasına Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık yakınları ve çok sayıda avukat katıldı. İddianamenin özetinin okunması ardından avukatlara ve sanıklara savunma için söz verildi. Sanıklar, savunmalarını yapmaya başladı.