Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya koronavirüsten hayatını kaybetti! Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursa Adliyesi'nden 3 yıl önce Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan evli ve 1 çocuk babası Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, yaklaşık 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde dün hayatını kaybetti. Kaya'nın acı haberi, Van Adliyesi'ni yasa boğdu.

Kaya’nın cenazesi Van Adliyesi önünde düzenlenen tören sonrası bu sabah Bursa’ya getirildi. Kaya'nın Edebali Cami’nde kılınan cenaze namazına Bursa Bölge Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin, Bursa Cumhuriyet Savcısı Gökhan Şen, Bölge Başsavcısı Sadık Bölek, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile birlikte savcı ve hakim meslektaşları katıldı. Kaya, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

HAYVANSEVERLİĞİ İLE TANINIYORDU

Hayvanseverliği ile bilinen Kaya, sürekli sosyal medya hesabından beslediği sokak hayvanlarını paylaşıp, ayrıca hayvanlara eziyet edip öldürenlere 'hapis cezası getirilmeli' diye açıklama yapmıştı. Kaya, "Bu eylemler, kabahat değil, suç olarak kabul edilmeli ve bu eylemleri gerçekleştirenlere hapis cezası verilmeli. Verilen hapis cezaları da paraya çevrilmemeli ve ertelenmemeli" demişti.