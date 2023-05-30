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Cumhuriyet Savcısı Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı

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#Samsun#Savcı#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Cumhuriyet Savcısı Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 15:49

TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Oktay Akkaya (42), Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı.

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Bir dönem Samsun’da da görev yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Oktay Akkaya, bir süre önce pankreatit (Pankreas iltihaplanması) tedavisi gördükten sonra taburcu edildi. 2 gün önce yeniden rahatsızlanan Akkaya, kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde toprağa verildi.

Cumhuriyet Savcısı Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı

Oktay Akkaya'nın cenazesi, eşinin memleketi Samsun’a getirildi. Savcı Akkaya'nın cenazesi, Samsun Adliyesi’nde helallik alındıktan sonra Büyük Cami’ye götürüldü. Buradaki cenaze törenine eşi Elif Akkaya, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sevenleri ve yakınları katıldı. Oktay Akkaya'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından 19 Mayıs ilçesinde toprağa verildi. (DHA)

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#Samsun#Savcı#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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