Cumhuriyet Halk Partisi, Saruhanlı'da seçime giremeyecek

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre; siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre, dün tüm yurtta saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi ise 8 dakikalık gecikmeyle İlçe Seçim Kurulu'na sunuldu. Başvuru ve liste,YSK sis temine geç girilmesi nedeniyle kabul edilmedi. Başvuru ve liste, İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi ve geç getirildiğine dair tutanak tutuldu.

CHP heyeti, sıkıntının ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek, karara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, bugün saat 10.30 sıralarında toplandı. 45 dakika süren toplantının ardından CHP'nin Saruhanlı'da seçime giremeyeceğine karar verdi. CHP heyetinin, bu karara İl Seçim Kurulu'nda itiraz edeceği bildirildi.

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İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

İlçe seçim kurulu önünde bekleyen İYİ Parti Manisa İl Başkanı Avukat Ali Zafer İksir ise "Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin seçime giremeyeceğine karar verdi. CHP, karara İl Seçim Kurulu'na giderek itiraz edecek. Karar, devamında da yüksek ihtimalle Yüksek Seçim Kurulu'na kadar gidecek. Özellikle elektrik sıkıntısıyla ilgili itirazları var. Fakat tutulan tutanakta geç getirdiklerine yönelik kendi beyanları var. Büyük ihtimal elektrik sonradan düşünüldü" diye konuştu.