Cumhuriyet Bayramı coşkusu... 29 Ekim tüm yurtta kutlanıyor

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Cumhuriyetimiz 99 yaşında... Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlanıyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kordon boyunda gerçekleştirilen tören coşkuyla kutlandı. Tören, saat 11.00'da kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Törene, Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Törende konuşma yapan Vali İlhami Aktaş, Cumhuriyetin kazanımları sayesinde geldiğimiz noktada bugün Türkiye bölgesinde önemli güç ve aktör olmuştur. Milli savunma alanında geliştirdiğimiz politikalar, dış politikalardaki etkinliğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bölgemizde tekrar eski gücüne kavuşan bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin gururunu yaşamaktayız" dedi.

SAKARYA

Cumhuriyet’in 99. yılı çerçevesinde Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde tören düzenlendi. Gerçekleşen törene Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Daha sonra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ardından tören, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye, 112 ekiplerinden oluşan kortejlerin geçişiyle sona erdi.

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ESKİŞEHİR

Eskişehir 'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullarda büyük bir coşkuyla kutlandı. Eskişehir İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerin bando eşliğinde yürüyüşü ile başlayan kutlama programı, okul bahçesindeki gösterilerle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan Okul Müdür Yardımcısı Hülya Fatma Çelikbilek; Atatürk'ün yadigarı Cumhuriyet'e her daim sahip çıkmamız gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin şiir ve konuşmalarının ardından dans gösterileri yapıldı. Gönüllerince eğlenen çocukları aileleri de büyük bir ilgiyle izledi. Okunan şiirler, söylenen marşlar ve dans gösterileri ile coşkulu bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı.

NEVŞEHİR

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Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu turu yapan işletmeler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asarak havalandı. Turistler, güneşin doğuşu ile başlayan sıcak hava balonu turunda yaklaşık 1 saat peribacalarının arasında süzülerek, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusuna ortak oldu. Türk bayrağı ve Atatürk posterli sıcak hava balonları, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

DİYARBAKIR

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Diyarbakır’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Yenişehir ilçesinde bulunan Anıtpark önünde düzenlenen tören, Vali Ali İhsan Su’nun valilik makamında tebrik kabullerinin ardından vatandaşları selamlaması ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu. Mesajın okunmasının ardından konuşan Vali Ali İhsan Su, “Bugün, Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılını hep birlikte gurur ve kıvançla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Değerli Diyarbakırlılar, yüce milletimiz tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış, asla hiçbir ülkenin boyunduruğu altına girmemiştir. Bağımsızlığı karakteri olan yüce milletimiz, istiklal ve istikbaline yönelen tüm tehditleri bertaraf etmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde 7'den 70'e kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan yüce milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ilan edilen ve milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin ortak vazifesidir. Cumhuriyeti yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idare olarak tarif eden Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizlersiniz’ diyerek bizlere emanet etmiştir. Biz de bu emanete sahip çıkmak için her alanda ve her sektörde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, tüm Diyarbakırlı hemşerilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.



YOZGAT

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Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören alanında Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse halkın, öğrencilerin ve askerlerin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekipleri folklor gösterisinde bulundu. Yozgat’ta görev yapan komanda timinin gösterileri nefes keserken katılımcılardan da büyük beğeni aldı. Ali Çömez isimli vatandaş ise kutlama törenlerine atı ile birlikte gelerek törene renk kattı. Çömez geçiş törenini atı ile birlikte yaptı. Çömez, “Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü kutlamaya geldik. Atla birlikte geldim ilginç olacak. Ata binmeyi seviyorum, geçiş törenini atla geçeceğim” dedi.





SİVAS

Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik çerçevesinde Atatürk Kongre Müzesi önünde kutlama programı düzenlendi. Program, Vali Yılmaz Şimşek, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ve Belediye Başkan Vekili Turan Topgül’ün tören aracı ile halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Daha sonra program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Yılmaz Şimşek bir konuşma yaptı. Şimşek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923 tarihinde kurtuluş mücadelesi sonrası ülkenin yeniden inşası için en önemli adım olan cumhuriyetin miladının 99. Yıl dönümünü millet olarak hep birlikte büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından il genelinde yapılan okullar arası resim, şiir ve kompozisyon alanlarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiir dalında birinci olan öğrencinin şiirini okumasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Zara Asayiş Komando bölüğü tarafından hazırlanan gösteri yapıldı. Halk oyunları ekibinin de sahne aldığı program tören geçişinin ardından sona erdi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDE 'CUMHURİYET ŞENLİĞİ'

Erzurum'da öğrenim gören üniversite öğrencileri için Cumhuriyet Bayramı kapsamında Doğa Sporları Kulübü tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliklere birçok öğrenci ve aile katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi yanında bulunan havuza indirilen kano ve botlara binerek kürek çekenler, büyük heyecan yaşadı. Havuzun etrafında oturanlar ise kanodakileri izledi. Havuzdan çıkanlar, antrenörler eşliğinde hemen yan taraftaki 22,5 metrelik duvara tırmandı. Adrenalin dolu bir gün yaşayan davetliler, Doğa Sporları Kulübü'ne teşekkür etti. Öğrenciler, düzenlenen etkinliklerle stres attıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü Müdürü Yunus Emre Karaca, tırmanış duvarı ve havuzda sık sık festival, yarışma ve antrenmanlar yaptıklarını belirtti. Türkiye'nin en büyük tırmanma duvarı ve havuzdaki kano ile rafting birçok sporcunun yetişmesine vesile olduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Burada hem tırmanış hem kano hem de rafting yapıyoruz. Amacımız Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamak. Bulunduğumuz alanda 30’dan fazla gönüllü öğrencimizin yardımıyla ve günde yaklaşık 300- 400 öğrenci ve halkın uğradığı, sürekli rafting, kano ve tırmanışın yapıldığı bir alan. Tırmanılan rota 22,5 metre, kartal kuş bakışında bakıldığında 30 metrelik bir alan ve Türkiye'nin en büyük tırmanış alanı. Tırmanma duvarının önüne kano ve raftingin temel eğitimini verebilelim, millet bu sporları tanısın diye büyük bir havuz yaptık. Daha sonra buradan seçtiğimiz sporcuları spor kulübüne alıp daha uygun yerlerde kano rafting eğitimi veriyoruz."

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi ve kulüp üyesi Yaren Kartal, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şenlikleri için buradayız. Tırmanış, kano, rafting etkinliklerini yapıyoruz. Hava da çok güzel. Ayrı fakültelerden gelen kişilerle beraberiz. Kreşten gelen miniklerimiz var onları eğlendiriyoruz" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 29 EKİM COŞKUSU

İstanbul Havalimanı'nda, açılışının 4. yılı ve Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir arada yaşanıyor. Cumhuriyet Bayramı kapsamında havalimanı işletmecisi İGA tarafından düzenlenen etkinlikler, terminalde renkli görüntülere sahne oldu. İç ve dış hat terminalleri Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resimleriyle süslendi. Terminalde dönem kıyafeti giyen görevliler, yolculara Türk bayrakları ve dönem gazetesi özelliği taşıyan "Cumhuriyet" gazetesi dağıttı.

İstanbul Havalimanı, özel bir müzik programına da ev sahipliği yaptı. Senfonic Project isimli 35 kişilik bir müzik grubu ve Marmara Flüt Orkestrası ve Solistler Geçidi ziyaretçilere, cumhuriyet marşlarının çalındığın bir müzik performansı sunarken; misafirlerine de keyifli anlar yaşattı.

ATATÜRK ANAMORFOZU SERGİLENDİ

Ayrıca terminalde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 50 farklı dile çevrilen kutlama mesajı gün boyu terminalde anons edileceği belirtildi.

Çekyalı Heykeltıraş Patrik Prosko imzalı, yansıma ve perspektif sanatıyla 539 parçadan yapılan, dış hatlar terminalinde sergilenen "Atatürk Anamorfozu" yerli ve yabancı yolculardan büyük ilgi gördü. Yolcular, Atatürk Anamorfozu'nun önünde bol bol resim ve video çekti. ABD'ye giden Andrew Rocchio, eserin çok çarpıcı ve güzel olduğunu belirterek, "Gerçekten etkileyici. İlk başta anlamadım fakat dikkatli bakınca farkediliyor. Farklı ve güzel bir eser" diye konuştu.

Birçoğu o döneme ait olan 93 farklı temadan toplam 539 parçadan oluşan eser, Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeleyen objelerin birleşiminden oluşuyor. Kökeni Yunanca'dan gelen 'Anamorfoz'un, yansıma ve perspektif üzerine kurulu bir sanat anlayışı olduğu belirtilen eser, üç boyutlu enstalasyon olmasına rağmen doğru açıdan bakıldığında iki boyutlu bir sanat eseri olarak yansıyor.

CUMHURİYET ANONSU

İGA' nın sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırlanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1923 yılında söylediği "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözleriyle paylaşılan mesajda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 99 yıl önce bugün yaptığı Cumhuriyet Anonsu, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna ve gelişimine ışık tuttu. İstanbul Havalimanı'nın 4.yıl dönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı gururla kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

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