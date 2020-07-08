Cumhurbaşkanlığı'na ilk aday: 'Doktor Gandalf'

Koronavirüs salgını nedeniyle LGS ve YKS’nin ertelenmesi çağrısında bulunan Savaş’ın “600 kişi hayatını kaybedecek. Peki bunun hesabını kim verecek?” açıklaması tartışma yaratmıştı. Halk sağlığı uzmanı Savaş, bu kez de sosyal medyada 2023’teki seçim için Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayarak gündem oldu. Dr. Serdar Savaş Cumhurbaşkanlığı seçimleri için neden aday olduğunu Hürriyet’e şu sözlerle anlattı:

BEN BU SEÇİMİ ALIRIM

“Adaylığımı açıkladığım andan beni her kesimden destek alıyorum. Binlerce destek var. Gösterilen ilgi için çok teşekkür ediyorum, bu yoğun ilgiden çok mutluyum. Para, pul, makam, mevkide gözüm yok. Cumhurbaşkanı olmak için 100 bin imzaya ulaşacağıma inanıyorum. Ben bu seçim girersem alırım, kimse ile de yarışmam. Öyle bir hızlı giderim ki arkamdakiler şaşırıp kalırlar. Önümüzde 3 sene var. Günde 100 imza toplasam olur bu iş. Önemli görünmüyor. Ben kendime politikacı yani ‘politics’ değil, ‘policy maker’ yani politika yapıcı diyorum. Sosyal medya üzerinden gençleri örgütlüyorum. Amacım ‘Z’ kuşağını politize etmek. X ve Z kuşağının bastırılması ile apolitik sorunların oluştuğu toplumda meydan niteliksiz insanlara kaldı. Halbuki bu kuşak bizim ülkemizi yönetecek. Z kuşağını politize etmeye gayret ediyorum. Amacım onları siyasete sokmak değil, onları politika yapıcılar olarak yetiştirmek.

Z KUŞAĞI GANDALF OLACAK

‘Her birimiz bir Gandalf olacağız’ dedim. Gandalf doğru zamanda doğru yerde bulunarak soruları çözendir. Her birimiz bunu yapacağız. Özellikle Z kuşağı Gandalf olacak. Ama asıl yolundan hiç çıkmadığımız, Mustafa Kemal Atatürk’tür. 35 senedir buna hazırlanıyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı aklımda yok ama 35 yıldır gece gündüz ikinci işim ‘ülke sorunu nasıl çözülür’ diye düşünmek. İş başa düştü. Bu ülkenin sorunları konusunda tutku derecesinde ilgili biriyim. Ben Dünya Sağlık Örgütü’ndeki görevimi bırakıp Türkiye’ye geldim. Ülkeme hizmet etmek için geldim.

ADAYLIK KARARINI NASIL ALDI?

YKS’nin yapılmaması gerektiğini çok yoğun bir şekilde savundum, yalvardım. Cuma günü Cumhurbaşkanı sınava girecek çocuklar için bir açıklama yaptı. Sınavlar ertelenecek diye ümitlendim. Ama sınavların yapılacağı açıklandı ve buna kimse karşı çıkmadı. Ben de ‘İş başa düştü’ dedim ve Cumhurbaşkanlığı adaylığımı açıklama kararı aldım. Benden başka şu an aday yok. Ama bir bağımsız aday çıkıp ‘Ben sizden daha iyiyim derse’ ve bunu da bana gösterebilirse. Çıkıp bir televizyon programında benimle tartışıp vatandaşı ikna edebilirse, adaylıktan çekilirim. Önemli olan bunları yapacak kapasitede bağımsız bir cumhurbaşkanı adayının çıkması, yoksa benim makam ya da para, pul beklentim yok. Ülkem ve Z kuşağının geleceği ile ilgili kaygılarım var. Ama daha iyi bir aday çıkana kadar bu hareketin cumhurbaşkanı adayı benim.”

GANDALF KİMDİR?

‘ORTA DÜNYA BÜYÜCÜSÜ’

Gandalf, J.R.R. Tolkien’in kurgusal Orta Dünya evreninin önemli bir kesitini anlattığı Yüzüklerin Efendisi adlı fantastik üçlemesindeki önemli karakterlerden biridir. Gandalf, bir Istari ya da Orta Dünya büyücüsüdür. Güneşin üçüncü çağının 1000. yılında Istari ya da Orta Dünya’ya gönderilen 5 büyücüden biri olmak üzere seçildi. Büyük bir pelerinle sivri uçlu bir şapka giyen ve elinde bir asa taşıyan, ‘ak sakallı’ Gandalf, fantastik üçlemede büyücü ırkının en önemli temsilcisi olarak kabul edilir.