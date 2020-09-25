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AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 18:05 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Pelosi'nin sözlerine sert tepki

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Pelosi'nin sözlerine sert tepki
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD Temsilciler Meclisi Başkanı) Pelosi, Türkiye'ye karşı husumet içerisinde olan ön yargılı bir siyasetçidir. Daha önce Ermeni soykırımı iddiaları konusunda da böyle bir tavır içerisine girmişti"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD Temsilciler Meclisi Başkanı) Pelosi, Türkiye'ye karşı husumet içerisinde olan ön yargılı bir siyasetçidir. Daha önce Ermeni soykırımı iddiaları konusunda da böyle bir tavır içerisine girmişti"

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