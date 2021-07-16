DHA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Almanya'daki selde hayatını kaybedenleri için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerindeki sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.
Sözcü Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya’nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerindeki sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bu felaket karşısında Almanya’nın acısını paylaşıyoruz. Türkiye yardım için her daim hazırdır" dedi.