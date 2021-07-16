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GeriGündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Almanya'daki selde hayatını kaybedenleri için başsağlığı mesajı
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 16.07.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Almanya'daki selde hayatını kaybedenleri için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Almanya'daki selde hayatını kaybedenleri için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerindeki sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Sözcü Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya’nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerindeki sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bu felaket karşısında Almanya’nın acısını paylaşıyoruz. Türkiye yardım için her daim hazırdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından Almanyadaki selde hayatını kaybedenleri için başsağlığı mesajı

 

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