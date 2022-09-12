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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 12 Eylül paylaşımı

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#Cumhurbaşkanlığı#İbrahim Kalın#12 Eylül
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından 12 Eylül paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 12:33

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Millet iradesini yok sayan 12 Eylül darbesinin yıldönümünde her tür modern-postmodern darbeye, vesayete, antidemokratik girişime, tarih ve ecdat düşmanlığına karşı milletin, vatanın, bayrağın, mukaddesatın, hakkın ve hukukun yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye için mücadelemiz her zemin ve satıhta yılmadan, yorulmadan devam edecektir" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 12 Eylül darbesinin yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kalın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Millet iradesini yok sayan 12 Eylül darbesinin yıldönümünde her tür modern-postmodern darbeye, vesayete, antidemokratik girişime, tarih ve ecdat düşmanlığına karşı milletin, vatanın, bayrağın, mukaddesatın, hakkın ve hukukun yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.
Tam bağımsız, özgür, aklı ve vicdanı hür, demokratik, hukukun üstünlüğüne dayalı, güçlü, müreffeh, çağdaş, rekabetçi, adil ve eşitlikçi, başı dik ve kendine güvenen bir Türkiye için mücadelemiz her zemin ve satıhta yılmadan, yorulmadan devam edecektir."

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#Cumhurbaşkanlığı#İbrahim Kalın#12 Eylül

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