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Haber Giriş: 24.04.2020 - 11:36,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye bu yalan ve iftira kampanyalarına prim vermeyecektir

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye bu yalan ve iftira kampanyalarına prim vermeyecektir
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın mesajı şöyle:

"Birinci Dünya Savaşının yıkıcı ve travmatik şartları içinde alınan 24 Nisan 1915 tarihli Tehcir ve Tenkil kararı, 'millet-i sadıka' olarak ifade edilen Ermenileri ortadan kaldırmaya yönelik bir siyasetin ürünü değildi. Soykırım lobisi ve Türkiye karşıtı siyasi çevreler, tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet ve düşmanlık tohumları ekme çabası içindedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti tüm fertleriyle bu istismar, yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyecektir."

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