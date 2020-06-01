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DHA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Salgınla mücadele bitmedi

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Salgınla mücadele bitmedi
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün yeni normal döneme geçildiğini; ancak salgınla mücadelenin bitmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yeni normal döneme geçiyoruz. Salgınla mücadele bitmedi. Gevşersek, rehavete kapılırsak salgın yayılabilir. Bu yüzden maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet edelim. Bugüne kadar iyi getirdik. Başarımıza gölge düşürmeyelim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Salgınla mücadele bitmedi

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