Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Holokost kurbanlarını andı

Kalın, İngilizce paylaştığı açıklamada, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından katledilen Holokost kurbanlarını ciddi bir ruh ve derin bir üzüntüyle andığını belirtip, Antisemitizm, İslamofobi ve ırkçılığın her türlüsüne karşı mücadele mesajı verdi.

It is with a solemn spirit and deep sadness that we remember the #Holocaust victims murdered by the Nazi regime and its collaborators.



It is our common moral duty to fight against anti-Semitism, Islamophobia and racism in all of their forms.