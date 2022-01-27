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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Holokost kurbanlarını andı

#Holokost Anma Günü#İbrahim Kalın#Antisemitizm
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Holokost kurbanlarını andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Holokost Anma Günü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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Kalın, İngilizce paylaştığı açıklamada, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından katledilen Holokost kurbanlarını ciddi bir ruh ve derin bir üzüntüyle andığını belirtip, Antisemitizm, İslamofobi ve ırkçılığın her türlüsüne karşı mücadele mesajı verdi.

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#Holokost Anma Günü#İbrahim Kalın#Antisemitizm

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