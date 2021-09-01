Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, BM temsilcisiyle mültecileri görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Grıffıths ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Suriye ve Afganistan'daki insani durum ve yardım konuları ele alındı.



Görüşmede, Suriye'deki mevcut insani krizin sonlandırılması için siyasi çözüme ulaşmanın elzem olduğu ifade edildi. Suriye'ye insani yardım geçişinin devamını sağlayan 2585 sayılı BMGK kararından duyulan memnuniyet dile getirildi. Afganistan'daki insani durumun kötüleşmemesi adına istikrarın sağlanması ve barışçıl geçiş sürecinin önemine vurgu yapıldı.



Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kaldırma imkanının olmadığı belirtilirken, uluslararası toplumun acilen ve kararlı bir şekilde sorumluluk alması gerektiğinin altı çizildi. Türkiye ve BM'nin, insani krizlerin önlenmesinde yakın koordinasyon ve iş birliğini sürdürmesi konusunda mutabık kalındı.

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