Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Avrupa, İslam'a yönelik saldırılara karşı tedbir almak zorundadır

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İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar...
Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’in yakılması “birkaç fanatiğin provokasyonu. Abartıp reklamını yapmayalım“ diye geçiştirilecek bir hadise değildir.
Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır. Nefret suçlarının hafifletilmesidir. Fanatizmin korunması ve ödüllendirilmesidir.
İfade özgürlüğü tahrik, hakaret, aşağılama, küfür ve kutsal değerlere saldırı için kullanılamaz.
Başka inançların sembollerine, ülke bayraklarına, kişilik haklarına sistematik saldırılar nasıl hafife alınamazsa, Avrupa İslam'a yönelik saldırılara karşı da tedbir almak zorundadır.